Hengelose PvdA-voorman ziet niets in fusie met GroenLinks: ‘Geen gekunstelde fusie van partijen die niet dezelfde taal spreken'

Het is te kort door de bocht om zijn partij PvdA te willen laten fuseren met GroenLinks. Dat stelt Vincent ten Voorde. „De PvdA, tenminste zoals ik haar van oorsprong ken en de reden dat ik me voor deze partij inzet, zet zich in voor arbeiders en mensen die het moeilijk hebben. Hardwerkende mensen die alle moeite moeten doen om het einde van de maand te halen of mensen die het even tegenzit en hulp en ondersteuning goed kunnen gebruiken.”