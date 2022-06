Hengelose Riet (86) gaat nog twee keer per week ‘even chloor snuiven’: ze stond aan de wieg van het Twentebad

Met video Bondscoach zag maak- of breekmo­ment voor topfavorie­te Karlien Huiskes uit Oldenzaal op WK Kettlebell

Het was warm, zwaar en een groot succes. Bondscoach Naomi Kooiker uit Oldenzaal is trots op de prestaties van de Nederlandse ploeg tijdens het WK Kettlebell in Portugal. „Iedereen gaat met een medaille naar huis”. Favoriet Karlien Huiskes uit Oldenzaal won het gevecht met zichzelf en haalde goud én zilver.

7 juni