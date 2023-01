Hengelose scheidsrechter over vechtpartij: ‘Ik kon niet anders dan drie rode kaarten trekken’

Op het veld was het tijdens Grol – DVC’26 (1-1) ‘sportief’, vond de Hengelose scheidsrechter Mitchell van Laar. Maar langs de lijn was het onrustig. Dat escaleerde na het laatste fluitsignaal. Het gevolg: drie rode kaarten en een gewonde supporter.

Mitchell van Laar was zondag de leidsman bij het duel in de tweede klasse H tussen Grol en DVC’26 (1-1). Volgens de Hengeloër ging het er in het veld sportief aan toe. Buiten de lijnen was dat anders. Hij zag zich genoodzaakt om tijdens de rust te laten omroepen dat het publiek zich moest gedragen, anders zou hij het duel staken.

„Tijdens de pauze ontstond er een opstootje langs de lijn. Ik ben in de rust in de kleedkamers geweest, waarna beide ploegen weer positief gestemd waren. In de tweede helft was het wel hard, maar dat mag. Voor de rest verliep het vlekkeloos.”

Quote Ze sprongen over de reclamebor­den en knokten, beukten en vochten. Ze gooiden mensen in de lucht Mitchell van Laar, scheidsrechter

Maar het bleef niet ‘vlekkeloos’, want er ontstond naast het veld een vechtpartij. Enkele oververhitte spelers van DVC’26 en een groep Grol-supporters, die de Didamse voetballers uitdaagde, waren daaraan volgens getuigen schuldig. „Na het eindsignaal zag ik Didamse spelers naar het publiek rennen. Ze sprongen over de reclameborden en knokten, beukten en vochten. Ze gooiden mensen in de lucht. Ik kon niet anders dan drie rode kaarten (voor spelers DVC’26, red.) trekken.”

Hersenschudding

Een vrouw (20) raakte gewond. „Ik lig nu in bed en barst van de spierpijn en hoofdpijn”, zegt de Didamse, die anoniem wil blijven, een dag later. „Ik werd uitgescholden voor een ‘aso Diems wijf’. Ik werd geslagen en kwam hard op mijn achterhoofd neer. Er zijn scans van mijn hoofd gemaakt. Gelukkig hou ik er alleen een zware hersenschudding aan over.”

Quote Het duel was een topper. Dan is het een slechte zaak dat het na afloop alleen maar over randzaken gaat William Krabbenborg, trainer Grol

Complimenten

Grol-trainer William Krabbenborg hoopt dergelijke incidenten nooit meer mee te maken. „Het belangrijkste is om de feiten boven tafel te krijgen. Je hoort van alles, maar wie wat heeft gedaan is onduidelijk.” Hij is trots op zijn team. ,,De scheidsrechter kwam na het tumult in onze kleedkamer en gaf onze spelers complimenten. Hij zei dat niemand van de ploeg betrokken was bij de vechtpartij en dat we met de vervelende situatie goed om waren gegaan. Onze spelers trokken zelfs Didamse voetballers weg bij het opstootje. Een vader van een van mijn spelers is gewond geraakt. Het duel was een topper. Dan is het een slechte zaak dat het na afloop alleen maar over randzaken gaat.”

Onderzoek

Het DVC’26-bestuur gaat onderzoeken wat er zich heeft afgespeeld. Voorzitter Marco Swenne: „Geweld heeft niets met voetballen te maken. We willen niet optrekken met spelers die daar anders over denken. De KNVB treft wellicht maatregelen. Als vereniging zullen we ook stappen ondernemen.” Hij vond het niet verstandig van Van Laar om zijn verhaal aan de pers te vertellen. „Het getuigde niet van professionaliteit. Hij sprak van een sportieve wedstrijd, maar daar heb ik mijn eigen mening over.”

Vervelende sfeer

DVC’26-trainer Kevin Jeurissen: „Hij had zichzelf niet in de hand. Nadat hij verzuimde een gele kaart te trekken na een grove overtreding, kon iedereen doen en laten wat hij wilde. Er hing een vervelende sfeer. De spelers van Grol ageerden veel. Het was heel vervelend dat het Grol-publiek telkens aan het uitlokken was.”

Het Grol-bestuur kwam maandag bijeen om over het incident te praten.