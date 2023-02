Hengelose stadsdichter Wouter Munsterman over het ‘voxverdeelwerk’ in Twekkelo

Zes nieuwe standplaat­sen in Gravenbeek is ‘een druppel op een gloeiende plaat’, menen de reizigers in Oldenzaal

Is de komst van zes woonwagenstandplaatsen in de wijk Gravenbeek een eerste stap in de goede richting? Of is deze uitbreiding slechts een ‘druppel op de gloeiende plaat’? Over het nieuwe woonwagenbeleid van de gemeente Oldenzaal is het laatste woord nog niet gezegd.