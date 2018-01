Hengelose voetbalclub Barbaros heeft nieuwe voorzitter

Hengelose CDA'ers splitsen zich per direct af van fractie

21 januari HENGELO - De CDA 'ers Maureen Muller, Jan Vis en Koert van 't Hof splitsen zich per direct af van de fractie in de gemeenteraad en gaan verder in de raad als de groep Muller. Het besluit volgt na tal van verwikkelingen en onderling geruzie binnen het CDA Hengelo. De CDA-fractie houdt twee zetels over en het college van B en W verliest daarmee de meerderheid in de raad.