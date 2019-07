Hengelose winnaar Lezerstour neemt vriendin mee uit eten: ‘Waren voor haar geen leuke weken’

HENGELO - Hij wist niet wat hem overkwam. Nadat duidelijk was dat hij zegevierde in de Lezerstour van De Twentsche Courant Tubantia , kreeg Sander Hoek in no-time zeventig tot tachtig berichtjes binnen. En op z’n werk werd hij maandagmorgen met applaus begroet.

De Hengeloër geeft het ruiterlijk toe: van werken is het een dag na het veiligstellen van zijn eindzege in de Lezerstour niet echt gekomen. „Ik ben vooral druk met het beantwoorden van mailtjes en appjes”, zegt de commercieel medewerker binnendienst van Van Heck Badkamers in Borne.

’s Ochtends is Sander Hoek dan al met applaus onthaald op zijn werk. „De collega’s hadden zondagavond al meegekregen dat ik had gewonnen. Dat was leuk binnenkomen.”

Flink gevierd

Hij keek de ontknoping van de Tour de France thuis met zijn vriendin Anouk Ensink. Er was bij het ingaan van de laatste etappe nog een scenario denkbaar dat de toenmalige nummer twee van de Lezerstour Hoek zou passeren. Dan moesten de Noorse sprinter Alexander Kristoff en de Belg Greg van Avermaet hoog eindigen in de slotrit. Laatstgenoemde demarreerde zowaar in de laatste kilometers.

Hoek: „Ik zei meteen tegen mijn vriendin: ‘Die pakken ze terug. Die gaat het niet redden’. Vervolgens keek ik alleen maar of ik Kristoff ergens zag. Ik lette alleen op hem. Maar ik zag hem niet vooraan. Toen wist ik dat ik gewonnen had.”

En dat werd meteen flink gevierd. „Ik had ’s middags op een tennistoernooi al wat biertjes gedronken, maar heb na mijn zege nog wel even drie of vier weizen naar binnengewerkt. Ik heb in ieder geval heerlijk geslapen!”

Hoofdprijs

Hoek wint een Merida Scultura 400-wielrenfiets van 1.299 euro. „Dan is de stap klein om ook zelf te gaan fietsen. Vrienden van mij doen dat al.”

Met alle prijswinnaars - de top 20 van het eindklassement - wordt de komende dagen of weken contact opgenomen. Bijna was Hoek met zijn puntentotaal van 6.520 de beste wielervoorspeller van heel Nederland. Maar ene Aartje de Leeuw haalde bij het spel van collega-krant AD 6.589 punten.

Het mag de pret niet drukken. Maandagavond nam de Hengeloër zijn vriendin mee uit eten. „Dat heeft ze wel verdiend, want de afgelopen weken waren voor haar niet leuk. Ik kon nergens anders over praten dan over de Tour en mijn kansen in de Lezerstour.”