Henk Rustenhoven zweert bij het rood-zwart van GFC in Goor: ‘Onze mooiste zege? De 6-2 tegen Twenthe’

Onvermijde­lijk aan ‘onvermij­de­lijk’ is dat het altijd te laat klinkt (alleen had FC Twente het rond Schreuder iets eerder door dan Ajax)

‘Onvermijdelijk’. Zodra dit woord valt, weet je dat ergens een voetbaltrainer is ontslagen. Als Mark Rutte ooit weg gaat of moet, zal het ‘onvermijdelijk’ ook klinken, met een zucht, maar vooralsnog is het gebruik voorbehouden aan de voetballerij.

28 januari