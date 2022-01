Het bijzondere Elfstedenbrevet van Steffen Klok uit Hengelo: schaatsen, fietsen en te voet

Hengelose vrouw (31) steekt auto vriend in brand nadat ze kleding van andere vrouw in wasdroger vindt

HENGELO/ALMELO - Als Priscilla K. (31) afgelopen zomer kleding van een andere vrouw aantreft in de wasdroger van haar vriend slaan de stoppen door. Niet veel later haast de brandweer zich naar recreatiepark de Waarbeek in Hengelo. Daar staat een auto naast een chalet in vuur en vlam. Het is de auto van Priscilla’s vriend.

