Het eerste examen is achter de rug, zo ging het bij de Hengelose leerlingen: ‘Een zesje heb ik wel gehaald’

Veel lonen stijgen, hoe onderhan­del je zelf over je salaris?

Uit nieuwe cao's die in april zijn afgesproken blijkt dat veel lonen gemiddeld 3,4 procent omhoog gaan. Zit die loonsverhoging er voor jou niet in, maar wil je toch meer gaan verdienen? Dan moet je onderhandelen. Veel werkenden vinden het spannend of zelfs doodeng. Wat moet je wel en niet zeggen, en hoe ver kun je gaan zonder inhalig of arrogant over te komen? Vier tips van Intermediair .

13:09