Het is erop of eronder voor Hengelose discobaas Sander Leurink: ‘Vios is ineens een startende onderneming’

Er wordt hard gewerkt bij discotheek Vios aan de Beekstraat. Een nieuw behang hier, een likje verf daar, even verderop hangt de nieuwe verlichting al. Het is de ongeschreven wet in de horeca: elke drie tot vijf jaar moet je het interieur aanpakken. Alles opfrissen, bij de tijd maken. „Een andere look and feel. Mensen moeten in een frisse zaak binnenkomen, dat is het idee”, zegt eigenaar Sander Leurink.