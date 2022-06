Het leven als een dominospel: een weekje Hengelo, Borne en Hof Twente

Eerst maar even de principes van het dominospel. Hoe werkt dat? Dat werd zondag uitgebreid gedemonstreerd in Delden. Een klein tikje met de vinger, nadat de zipline niet werkte, en binnen drie minuten gingen tien uur werk en 35.000 steentjes om. Maar daarmee was de lol nog niet op. Want er kwam nog een uurtje de stukken bij elkaar rapen weer bij.