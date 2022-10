Het loterijgeluk van Cliff en zijn Hengelose buren: ‘Twee weken terug was ik bijna dood’

Pech en geluk liggen in het leven soms dicht bij elkaar, weet de Hengeloër inmiddels uit ervaring. In 2021 werd hij getroffen door acuut nierfalen, net op het moment waarop hij en zijn vrouw hun huis aan de Oude Postweg in Hengelo hadden gekocht. Ze zaten midden in de verbouwing, toen hij de ziektewet in moest. „Ik zit in mijn tweede jaar, dus dan word je gekort op je inkomen.”