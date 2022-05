Het nieuwe Hengelo is nog niet af, maar wat doen die vrouwen daar in de Nieuwstraat?

Bommen en granaten gevonden tijdens onderzoek op de bodem van het Twenteka­naal

HENGELO/DELDEN - Bij onderzoek in het Twentekanaal in Hengelo en Delden heeft Rijkswaterstaat meerdere explosieven aangetroffen. Het onderzoek is nodig in verband met het uitbaggeren en verruimen van het kanaal.

19 mei