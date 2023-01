Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

Gedoe in Ootmarsum over één woord, maar waarom zou je? | Het heeft even wat voeten in aarde gehad, maar de kogel is door de kerk: de poaskearls schrappen het woord ‘Joden’ uit hun liedtekst. In plaats daarvan zingen ze nu ‘mensen’. Echt van harte doen ze het niet, maar de poaskearls in Ootmarsum passen nu toch hun liederen aan die zij op eerste en tweede paasdag zingen bij hun traditionele rondgang door het stadje.

Er waait een frisse wind door Twentse binnensteden en daar kan Haaksbergen een voorbeeld aan nemen: ‘Leegstand moet je niet verplaatsen’ | Minder winkels, meer bewoners en meer lokale ondernemers. De binnensteden in Twente zijn hard op weg om veel gezelliger te worden. Haaksbergen kan daar een voorbeeld aan nemen. Want vooralsnog kiezen de leuke gezichtsbepalende winkeltjes alleen voor een ándere plek in het centrum.

Les 1 voor een betrouwbare overheid: leer nou eens fatsoenlijk communiceren, zeker over vluchtelingen | Gemeenten, provincies en landelijke overheid zitten op de schopstoel. Ze doen niets goed in vele ogen. Dat ga ik niet allemaal onderschrijven, maar wat zeker beter kan, is communicatie. Vooral Wierden kan wel een lesje gebruiken. Hoe moeilijk was het nou om Enternaren en Ypeloërs te vertellen dat er chalets voor vluchtelingen in hun achtertuin komen?

Hoe de duivenmaffia toesloeg in Den Ham, Eurosped zichzelf opblies & Twenterand beloftes brak | Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over een poging tot kidnapping van duif Robin, een wereldkampioenschap, het debacle rondom Eurosped en een dikke fout en gebroken beloftes van de gemeente Twenterand.

Klap en doodsteek voor horeca in Hengelo en Goor, terwijl Borne ruziet over een dode haag | Het was een slechte week voor de horeca. Wat werd gevreesd, lijkt nu te gebeuren. Corona hanteert met terugwerkende kracht de slopershamer. Eetcafé De Buurman en buurman De Dragonder gingen ten onder in Hengelo en De Beren komt niet. In Goor treurt de jeugd om Club Johnys. En in Borne? Daar is een haag doodgegaan.

Seizoenskaarten Heracles populair & masten vliegen er uit en hondenveldje onder druk | De seizoenkaarten van Heracles vliegen de deur uit, de prijsmeppers doen het goed in Almelo, de verdeling van asielzoekers over Twente laat de raadsleden glimlachen en gelazer over de Vloedbeltverbinding. De wat? Staat allemaal in deze nieuwsupdate.