Het regent bonnen en complimenten op F35 tussen Hengelo en Enschede: ‘Ze knallen soms als een malle langs ons heen’

Pleidooi voor terugkeer twee tafelste­nen naar ‘oerplek’ van Hengelo; maar waar zijn ze gebleven?

HENGELO - Ooit hadden ze een prominente plek in het midden van het dorp. De tafelstenen die daar ooit lagen moeten opnieuw een markante plek krijgen op de oerplek van Hengelo: de Brink. „Dit is het meest ingewikkelde verhaal dat ik in acht jaar tijd ben tegengekomen.”

20 september