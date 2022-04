Hightechbedrijf Thales uit Hengelo laat meiden snuffelen aan technische beroepen: ‘Techniek is leuk!’

Leerlingen van het Bataafs Lyceum uit Hengelo kijken door de lens van een laser die naast het stadhuis de klokkentoren detecteert. Muisstil luisteren ze naar Bibian Damhuis. Haar functie bij Thales is optronic test technicion. De meiden zijn onder de indruk van haar en van Thales. „Ik had verwacht dat dit saaier zou zijn”, zegt er eentje. Thales is een bedrijf waar spannende dingen worden ontwikkeld, bijvoorbeeld radarsystemen voor Defensie.