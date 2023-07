Elly trouwde met Herman Hulzebosch. Volgens Clari een lieve vader en een hardwerkende opzichter bij de Eerste Rotterdamsche Dakdekkers Onderneming (ERDO) in Hengelo. Haar vader was een man met twee rechterhanden en de man die het werk binnen haalde. Samen met haar broer en zus groeide Clari op in een houten huisje naast het pakhuis van ERDO. „Het bedrijf had iemand nodig die er bij wilde wonen. Daar hebben we twaalf jaar gewoond. Helemaal geweldig, alle ruimte en je kon rauzen wat je wou.”