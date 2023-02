Hoe landgoed Hof te Boekelo een buurtschap is: ‘Bij een sterfgeval legde iedereen het werk neer

Met video Gas op de lolly (en de baas zelf crasht op apart netwerkeve­ne­ment in Goor)

Gierende banden, de geur van benzine en zo nu en dan een kleine crash. De nieuw productiehal van Hodes Huisvesting in Goor was vrijdag het decor voor een bijzonder netwerkevenement. De producent van flexwoningen had 120 relaties uitgenodigd voor een kartevenement, waarbij de nieuwe productiehal fungeerde als overdekt circuit.