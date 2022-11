Hoge bouwkosten en afhaken beleggers leggen uitvoering bouwplan op Hengelose V&D-locatie stil: ‘Wij balen als een stekker’

Dit jaar zou worden begonnen met de bouw, als alles mee zou zitten. Dat is dus niet het geval. „De materiaalprijzen zijn al enorm gestegen, maar een tweede factor is dat beleggers een stap terugdoen vanwege de stijgende kosten en rente. Die factoren hebben we niet in de hand”, aldus directeur Arno Kattenpoel van Nijhuis Bouw, die de bouwklus samen met Dura Vermeer ter hand zou nemen. „Er is te veel onzekerheid in de markt. Bouwen dit jaar konden we al niet meer halen, maar ons volgende streven om in april/mei te beginnen staat ook zwaar onder spanning.”