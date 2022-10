Honderden foto’s op plein voor stadhuis in Hengelo: ‘Op het moment dat ik de winnende foto maakte was het er oorverdovend stil’

Hengeloos raadslid wil maatrege­len om ‘bende’ met deelver­voer tegen te gaan

HENGELO - Het deelvervoer in de stad heeft zijn intrede gedaan. Maar wat doet dat met het straatbeeld? Scootertjes worden overal geparkeerd, deelfietsen ook. Dat is gemeenteraadslid Frank Peters van ProHengelo een doorn in het ook. Hij vindt het maar ‘een bende’ en wil dat er snel maatregelen worden genomen.

29 september