Hongaarse eer voor Hengelose professor Vancsó

Kans groot dat Hornbach tóch nog naar Almelo komt; na tien jaar geharrewar

ALMELO/DEN HAAG - De gemeente Almelo heeft een onvergeeflijke fout gemaakt door over de beoogde komst van Hornbach te weinig met buurgemeenten te overleggen. Dat harde verwijt krijgt Almelo van de provincie Overijssel. Maar op zich is ‘Zwolle’ niet tegen vestiging van de grote bouwmarkt in Almelo.

6 november