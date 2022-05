Huizen in Hengelo staan wagenwijd open bij renovatie; ‘de gelegenheid maakt de dief’, weet de professor

Uit in de regio Vier mannen, drie akkoorden en de waarheid: Come Together part II in Hengelo

Wat begon met de muzikale talkshow Romance in Durango, een eerbetoon van vier Twentse vrienden aan Bob Dylan, groeide uit tot Come Together, een hoogmis voor de 'founding fathers’ van de popmuziek: Dylan, The Stones en The Beatles. Volgende week deel twee, met muziek van singer-songwriter Marleen ter Hedde (26).

5 mei