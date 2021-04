HVV Hengelo wil sportpark met zonnepanelen en ledverlichting klaarstomen voor de toekomst

Monique werkt als ‘coming out coach’ op het Montessori in Hengelo: ‘Alle scholen zouden dit moeten hebben’

4 april HENGELO - Tieners hebben het vaak al moeilijk met de hormonen die rondrazen in hun lijf en alle bijbehorende onzekerheden. Wat nou als je ook nog eens niet in het perfecte plaatje past, omdat je niet op iemand van de andere sekse valt, maar op die van jezelf? Of op allebei? Of juist helemaal niet? Een coming out coach helpt leerlingen van het Montessori College.