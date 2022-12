Iedereen veilig naar huis na de Hengelose Kerstmiddag: ‘Bedenk vooraf hoe je thuiskomt’

Column Het leven van Deniz is nu zo duur, dat hij de oude slaappil­len van de hond slikt

Schrijver Deniz Kuypers vierde in Hengelo nooit kerst. In San Francisco duurt het kerstseizoen bijkans een eeuwigheid. Bij elke aankoop krijg je er een creditcard cadeau. „Eerst flink in het rood werken, in januari zullen we die schuld wel afbetalen. Dat is hier de magie van de feestdagen.”

16 december