In de ogen van de VVD begint Hengelo op crimineel Rotterdam te lijken

Passagier gaat door het lint en haalt creditcard­mes tevoor­schijn tijdens busrit van Oldenzaal naar Hengelo

HENGELO/ALMELO - Reizigers in de bus van Oldenzaal naar Hengelo beleven op 29 april een onaangename rit. Een van de reizigers, Gökhan S. (44) is erg opgefokt en agressief. Zijn gedrag is zo intimiderend dat de buschauffeur vraagt om assistentie van collega’s en politie.

4 augustus