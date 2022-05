In deze tuin komt dankzij Matthijs uit Hengelo eerste microwoning van Nederland: ‘Als ik iemand kan helpen, waarom niet?’

Wonen in iemands tuin. Het klinkt misschien apart, toch kan het zomaar de toekomst zijn. Gouda is de eerste gemeente in Nederland waar dit kan. ‘En waar één schaap over de dam is...’