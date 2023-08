In een shirtje door de regen achterop de fiets naar huis: dat laat je toch niet gebeuren?

Aangeval­len en gewonde fans FC Twente veilig weg uit Zweden

De FC Twente-fans die woensdag in Stockholm met messen en knuppels werden aangevallen door een groep hooligans van Hammarby IF zijn vrijdagochtend weer vertrokken uit Zweden. Ook de man die met zijn verwondingen in het ziekenhuis belandde ging met dat vliegtuig mee.