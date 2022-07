In Lourdes sloeg de vonk pas echt over bij Hengelose priester Erik Rozeman: ‘Mijn familie had dit al voorzien’

Het was een bijzondere gebeurtenis, vorige maand in de Sint Catharinakathedraal in Utrecht. De in Hengelo geboren en getogen Erik Rozeman is daar op 18 juni tot priester gewijd. Het is de enige priesterwijding dit jaar in het Bisdom Utrecht. Rozeman woont en werkt in Wageningen in het pastoraal team van de Zalige Titus Brandsmaparochie.