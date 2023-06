In woonunit NLSK 100072 in Hengelo is alles bij de hand en valt volop te genieten van de nachtrust

Woonunit NLSK 100072 op de vierde woonlaag is mij toegewezen deze nacht. Die is intussen voorzien van een deurbel en een huisnummer: 462. Ik heb 28 vierkante meter woonoppervlak voor mezelf. Deze ruimte is meer dan menig student op kamers nu heeft, dus last van claustrofobie hoef je niet te hebben. De ruimte is zeker meer dan wat ik zelf in het verre verleden had als student. Toen moest ik zelfs noodgedwongen tot aan de winter slapen in een tent op camping De Berenkuil in Utrecht.