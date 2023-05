Inspectie grijpt in: ‘Risicovolle situaties bij Gouden Zorg Hengelo’

Deldens echtpaar stopt als juwelier in Delden: deze goudsmid neemt de winkel over

Wie in Delden de naam ‘Braakhuis’ hoort, gaat in gedachten al snel naar fonkelende sieraden, gouden ringen en luxe horloges. Maar na ruim 36 jaar stoppen Ben (64) en Yvonne (61) Braakhuis met hun juwelierszaak in Delden.