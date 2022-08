Jeu-de-boulers EHPC rollen rode loper uit voor Hengelose jeugd: ‘Pak die ballen en doe mee’

Kerstver­haal met lange nagalm in Hengelo: ‘Toen hij klaar was met vertellen, sloot opa zijn ogen en stopte met ademen’

HENGELO - In deze rubriek staan we stil bij de Hengelose begraafplaatsen en tekenen we de verhalen op van de mensen die deze plekken van eeuwige rust bezoeken. Aflevering 33, Oldenzaalsestraat: een kerstverhaal in augustus.

5 augustus