Johan S. sloeg volgens justitie ook in Achterhoek toe, OM eist 1 jaar cel: ‘Hij geeft er niets om dat hij anderen schade berokkent’

ZUTPHEN - Het OM in Oost-Nederland heeft een jaar gevangenisstraf geëist tegen Johan S. (51). Het gaat hierbij niet om een strafeis vanwege recente oplichtingspraktijken in Twente. S. zou in 2019 auto’s en vakantiehuisjes hebben gehuurd zonder daarvoor te betalen en eten hebben besteld zonder het af te rekenen. Hoofdzakelijk in de Achterhoek.

„De zaken laten een opvallend patroon zien: de verdachte raakt in contact met kwetsbare vrouwen via datingsites, hij trekt vrijwel direct bij hen in, bestelt en/of huurt goederen of diensten, die hij niet of niet volledig betaalt. De verdachte maakt daarbij gebruik van valse namen en e-mailadressen en contacten en adressen van zijn vriendinnen”, aldus de officier van justitie, maandag in de rechtbank in Zutphen. „De rode draad is bedrog.”

16.000 euro

Quote Een man die er niets, maar dan ook niets om geeft dat anderen schade en last ondervin­den van zijn handelen Officier van justitie over Johan S. Zo huurde S. volgens het Openbaar Ministerie (OM) onder een valse naam vakantiehuisje, auto’s, een tapinstallatie en een afvalcontainer en bestelde hij een buffet en drank zonder te betalen.



„Gebruikelijke en veel voorkomende handelingen, waarbij het om relatief lage bedragen gaat”, schetste de officier. „Het gebruikelijke verwachtingspatroon bij zulke transacties is dat het gehuurde of gebruikte na gebruik of ontvangst wordt betaald.”



In totaal hebben slachtoffers een bedrag van ruim 16.000 euro gevorderd aan schade. In het onderzoek is sprake van dertien aangiftes.

„Uit het dossier komt een beeld naar voren van een man die er niets, maar dan ook niets om geeft dat anderen schade en last ondervinden van zijn handelen. De verdachte is louter gericht geweest op eigen gewin”, aldus de officier.

S. bekent

Ze acht de strafbare feiten voldoende wettig en overtuigend bewezen en eiste één jaar cel. De verdachte bekende tijdens de zitting alle feiten.

Reclassering: kans op herhaling groot

De man is al meerdere keren veroordeeld tot celstraffen voor soortgelijke feiten. De reclassering acht de kans op herhaling groot en spreekt in haar rapportage over een ‘langdurig delictpatroon’.

Eerdere ambulante en klinische behandelingen zijn voortijdig beëindigd. De reclassering komt tot de conclusie dat de mogelijkheden binnen een voorwaardelijk kader zijn uitgeput; er is al veel geprobeerd met deze verdachte in het verleden.

Achter slot en grendel

S. zit momenteel achter slot en grendel. Hij werd in januari dit jaar aangehouden nadat hij de voorwaarden van een voorwaardelijke invrijheidsstelling heeft overtreden; in juli 2021 vertrok hij uit een kliniek waar hij werd behandeld en was hij daarna onbereikbaar voor de reclassering.

In de tussentijd had hij weer toegeslagen, ditmaal in Twente. Hij lichtte met zijn Hengelose ‘bedrijf’ JBRI vermoedelijk tientallen bedrijven en particulieren op. Daar loopt nog een politieonderzoek naar.