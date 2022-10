Johann liet Wenen achter zich voor mooie Hengelose Willy: ‘Den Oostenrieker is gebleev’n’

Volgende week 35 graden in Twente? Volgens Buienradar wel

ENSCHEDE - Hoezo op vakantie naar de Canarische Eilanden of de Costa del Sol? In ons eigen land wordt het vanaf volgende week vrijdag dagen achtereen ruim 30 graden! In Enschede tikt de thermometer zelfs de 36 graden aan. Tenminste, volgens Buienradar... Klopt natuurlijk niet helemaal, zo eind oktober. „Een foutje van onze toeleverancier.”

20 oktober