Johnny van Rijn, de man achter de overal opduikende groene plashokjes en pinkelpalen

eens een tukker Monique uit Hengelo is directeur van een oude borg in Groningen: ‘Er gaat niets boven de lucht achter Uithuizen’

Ze komt uit Twente maar verloor haar hart aan Groningen. De luchten van het Hogeland, zo prachtig bezongen door zanger Ede Staal, geven Monique Spaltman (63) uit Hengelo het gevoel dat ze thuis is. In Leens is ze directeur van Museum Borg Verhildersum. Dezelfde Ede Staal staat er centraal. „In zijn stem hoor je de ziel van deze streek.”