Jonge Hengelose studente doet geen oog meer dicht na verkrachting in haar slaap door goede vriend

Zijn dit kansheb­bers om Vrouw van het Jaar in Hengelo te worden? Klik op de foto

21 jaar geleden werd er voor het laatst een verkiezing gehouden voor Vrouw van het Jaar in Hengelo. Kapster Müfide Halaceli won de prijs ooit zelf en blaast de wedstrijd nieuw leven in. In 2024 komt er een nieuwe editie. Wie komt voor deze titel in aanmerking?