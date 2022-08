Juliana’32 blaast voetbalkampioenschap van Hengelo nieuw leven in: geen club wil het missen

lezersbrief Het gevoel dat schoor­steen­ve­ger Benny Doldersum het eeuwige leven had

HENGELO - Geen schoorsteen was te hoog voor Benny Doldersum, de Hengeloër die 3 augustus overleed. Maar behalve dat hij goed in zijn vak was, was Doldersum ook een man die werd gewaardeerd om zijn zorg voor de medemens. Een inwoonster van Oele noemt het ‘het veilige baken aan het eind van de Vikkerhoekweg’.

18 augustus