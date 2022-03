Kaarten voor eerste Paasmiddag in Hengelo vliegen de deur uit: ‘De mensen hebben wel zin in dit feestje’

Vooraf was de vraag of Hengeloërs hun familiebezoeken in het paasweekend wel willen onderbreken voor een feestje. Het antwoord: reken maar. Zo zijn nagenoeg alle 1800 tickets van De Appel 2.0, Three Musketeers en ’t Neutje voor het nieuwe festival in een vloek en een zucht verkocht. „Op de eerste verkoopdag was de helft van de kaarten al weg. We hebben nog zo’n honderd kaarten over. Dus ja, de mensen hebben wel zin in dit feestje”, zegt Melvin de Boer van Three Musketeers.