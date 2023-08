Kaptan C. (49) uit Hengelo blijft achter tralies voor rol bij smokkel van 700 kilo cocaïne vanuit Antillen naar Twente en Achterhoek

De Hengelose hoofdverdachte in een omvangrijke cocaïnezaak blijft vastzitten tot aan de strafzaak in het najaar. Kaptan C. (49) kreeg dat donderdagmorgen te horen tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank in Zwolle. Medeverdachte Z. mag onder voorwaarden wel zijn strafzaak in vrijheid afwachten.