Kerk Beckum blijft voorlopig toch open: ‘We hebben geen haast’

Dertig uur werkstraf voor Hengelose moeder M. (45) die betrokken was bij diefstal van blikken bier

HENGELO/ALMELO - Als Renate M. (45) op maandag 28 februari jongstleden binnenloopt bij de Aldi aan het Dikkersplein in Hengelo, is het personeel meteen op z’n hoede. Ze herkennen de Hengelose van bewakingsbeelden die twee dagen daarvoor zijn gemaakt. Op die beelden is te zien dat er twaalf halve literblikken bier werden gestolen. En M. was daarbij.

