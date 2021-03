Kniespecialist en FC Twente-prof Cerny waarschuwen: Voorkom een tweede golf kapotte kruisbanden

Hoofdrol oud-Twentenaar Herman Knippen­berg in Net­flix-se­rie over seriemoor­de­naar in Azië

23 februari HENGELO/WELLINGTON - De in Tubbergen en Hengelo opgegroeide ex-diplomaat Herman Knippenberg (76) speelt een hoofdrol in tv-serie De Slang, die in Nederland door Netflix zal worden uitgezonden. In Engeland was ‘The Serpent’ een hit bij de BBC. Knippenberg speelde in de jaren zeventig een hoofdrol bij de opsporing van seriemoordenaar Charles Sobrahj (76).