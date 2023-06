Krap budget maar toch je zinnen gezet op een houten vloer? Santosh uit Hengelo biedt uitkomst

Jongen (19) veroor­deeld voor nachtelij­ke steekpar­tij in Rossum na ruzie bij keet

Een 19-jarige uit Rossum is veroordeeld voor de steekpartij op de stoep van zijn ouderlijke woning. De rechtbank in Almelo oordeelt dat hij schuldig is aan een poging tot doodslag. Vorig jaar kwamen drie jongeren verhaal halen na ruzie in de keet. Tijdens de daaropvolgende vechtpartij werd een 17-jarige in zijn buik gestoken.