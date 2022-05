Krasse Hengelose (93) al halve eeuw vrijwilligster in Het Woolde: ‘Ze is van heel grote waarde’

Slag van Hastings uit 1066 als ‘wereldpri­meur’ voor Hengelo - maar dan anders

HENGELO - De Slag bij Hastings in beeld. Maar dan in een rauwe, ongeremde versie. Een 70 meter lang kunstwerk dat, als het aan Roel Kok ligt, straks de hele wereld over gaat. Maar het begint allemaal met een expositie en een boek in Hengelo.

5 mei