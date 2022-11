Krijg nou wat! Daar liggen de regenboogblokken van Hengelo!

Eend in Hengelo heeft plakban­drol om snavel, brandweer komt in actie

HENGELO - De brandweer is zaterdagmiddag aan de Woolderesweg in Hengelo in actie gekomen voor een eend met een plakbandrol om zijn snavel. Hierdoor kan de eend niet meer eten en drinken. Ook de dierenambulance was ter plaatse.

5 november