Kwetsbare Hengeloër als grote crimineel van bed gelicht na bijstandsfraude: ‘Het leken de middeleeuwen wel’

Volleybal: Apollo wint ook van Voltena, mannen Set-Up’65 soeverein naar winst in topper

Apollo 8 is in vorm in de slotfase van de reguliere competitie. Ook tegen Voltena kwam de Bornse eredivisionist amper in de problemen. In de topdivisie won Krekkers de derby tegen Rivo, terwijl in de tweede divisie Gemini te sterk was voor Longa’59. Bij de mannen verloor Webton na een serie van vijf gewonnen duels weer eens en trok Set-Up’65 aan het langste eind in de topper tegen Apollo 8.

29 januari