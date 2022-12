Laatste dagen voor H&M in Hengelo: ‘We are going new ways’

‘We are going new ways. Come with us’ is de boodschap die bezoekers mee krijgen. Ze worden verwezen naar de filialen in Enschede (Klanderij) of Deventer (Brink). Medio september werd bekend dat de modeketen Hengelo ging verlaten. De precieze reden van het vertrek bleef vaag, het concern sprak ‘het verbeteren van de klantbeleving’ waardoor filialen verhuizen maar ook wel eens sluiten.