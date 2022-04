Laatste kiosk in Hengelo eindelijk tegen de vlakte

Het slopen van de kiosk is een koud kunstje voor de mannen van het Hengelose sloopbedrijf HTG. Maar de weg ernaar toe was lang. De kiosken die hier vroeger stonden moesten weg omdat de gemeente de gebouwtjes niet meer vindt passen in de nieuw ingerichte straat.

De onderhandelingen over aankoop door de gemeente van de laatste kiosk duurden lang. Vorig jaar stemde de gemeenteraad in met de aankoop van de kiosk die eigendom was van horecabaas George ten Brummelhuis. In het pand was een cafetaria gevestigd. Dat het bij deze laatste kiosk langer duurde had te maken met het feit dat het pand brandschade had. De inboedel ging weliswaar verloren, maar het gebouwtje werd niet ‘total loss’ verklaard.