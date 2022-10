Lange file op A1 bij Hengelo: weg inmiddels weer vrijgegeven

Kinderop­vang Buiten Zijn in Hengelo blijkt succesnum­mer: ‘De kinderen verwilde­ren hier een beetje’

HENGELO - Het blijkt een succesnummer te zijn, de ‘groene’ buitenschoolse opvang ‘Buiten Zijn!’ In juli 2020 gingen de deuren open in een zaaltje op het terrein van Het Geerdink. Sinds kort is er een tweede locatie bij Scouting St Christoffel. En er zit meer in het vat.

21 september