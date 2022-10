Leeft de Koempoelan Hengelo straks alleen nog voort als herinnering? ‘Wij hopen dat de mensen wakker worden, anders is het te laat’

Aparte sfeer

Vooral ontmoeting stond centraal. Sociale contacten onderhouden of opdoen. De aparte sfeer die onovertroffen was. De verhalen die mensen elkaar vertelden over het toenmalige Nederlands-Indië, waar hun wortels lagen. Men raakte daarover niet uitverteld. Iedere derde vrijdag van de maand was het zover in de grote zaal van De Meent aan de Hennepstraat en later in zalencentrum Het Twentse Ros aan de Twekkelerweg. Een van de drijvende krachten achter de stichting is tot op de dag van vandaag Ben Pelupessy, in 1988 aangetreden in het bestuur en al jarenlang voorzitter.