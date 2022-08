Legoblokjes? Nee, het zijn toch echt zeecontainers in Combi Terminal Twente

Twente BovenJe bent er een beetje fantasie voor nodig, maar als je van boven naar de containers in de Combi Terminal Twente kijkt, lijkt het alsof het legoblokjes zijn. Voorzichtig opgestapeld door een havenkraan. Rode, blauwe, gele of grijze. Drie hoog opgestapeld. Soms zelf vier hoog.

Maar natuurlijk zijn het geen legoblokjes. Misschien dat in één van de containers speelgoed wordt vervoerd. Veel dichter bij die gekleurde steentjes kom je in deze Twentse haven niet. Het zijn échte containers. Zeecontainers gevuld met allerlei goederen. Voorzichtig worden ze door de kraan verschoven richting de schepen. Op weg naar het binnenland. Op weg naar Duitsland. Op weg naar de haven van Rotterdam en daarna misschien wel het ruime sop.

Geen Rotterdam

Nee, het zijn in Hengelo absoluut geen Rotterdamse taferelen. Combi Terminal Twente valt in het niet bij de massa's containers die dagelijks door de Rotterdamse haven worden verwerkt. Maar toch, met een beetje verbeelding kom je een heel eind. Benieuwd naar wat er toch allemaal door de haven in Hengelo wordt verscheept. Van ananassen tot veevoer, van spijkerbroeken tot telefoonhoesjes.

Quote Nee, het waterpeil op andere plekken in de vaarroutes zorgt ervoor dat schepen in Twente minder zwaar beladen kunnen worden

Maar wat er ook vervoerd wordt, de droogte speelt ook Combi Terminal Twente parten. Schepen kunnen minder zwaar worden beladen. Een paar containers minder per schip. En dat tikt toch wel aan in Hengelo. Niet dat het probleem in Hengelo ligt. Nee, het waterpeil op andere plekken in de vaarroutes zorgt ervoor dat schepen in Twente minder zwaar beladen kunnen worden.

Op dit moment is het een komen en gaan van containers in Combi Terminal Twente. Of legoblokjes, met wat fantasie.

Volledig scherm Een schip ligt in de haven. Op de kade staan de containers opgestapeld. © Wouter Borre