Lek in waterleiding Hengelo-Zuid: cruciale kruising tot kerstdagen op de kop

In Hengelo-Zuid wordt gewerkt aan de reparatie van een waterleiding. Een cruciaal punt: het gaat om de kruising Oelerweg-Haaksbergerstraat-Breemarsweg, waar veel verkeer van en naar Hengelo rijdt. Watermaatschappij Vitens heeft tot en met 23 december nodig om het lek in de waterleiding te repareren.

Ingrijpender

Om het verkeer niet helemaal stil te leggen, is er voor gekozen om het werk in drie fasen uit te voeren. Bij fase 1 wordt gewerkt aan de Oelerweg en is deze route stadinwaarts afgesloten, net als de baan voor rechtsaf op de Breemarsweg. Dit duurt tot en met 30 november. Fase 2 is ingrijpender: dan wordt de Breemarsweg vanaf het kruispunt afgesloten in beide richtingen. Een omleiding wordt aangegeven. Dit duurt tot en met 12 december.